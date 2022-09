Domani allerta meteo gialla sulle province di Napoli e Caserta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 9 alle 21 di Domani, giovedì 8 settembre, sulle zone 1 e 2 della Campania (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese). I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevede sulle zone indicate anche un conseguente rischio idrogeologico per temporali: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso diper piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 9 alle 21 di, giovedì 8 settembre,zone 1 e 2 della Campania (Piana campana,, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese). I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Si prevedezone indicate anche un conseguente rischio idrogeologico per temporali: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei ...

