Docente esperto, è scontro in Senato: ipotesi approvazione senza modifiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovo stallo in commissione al Senato sul decreto aiuti bis: il testo, previsto in Aula già nella giornata del 6 settembre, dovrebbe approdare nel pomeriggio di oggi, 7 settembre. Ma lo stallo prolungato può far prolungare ulteriormente le operazioni. Fra i nodi che restano c'è proprio quello del Docente esperto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovo stallo in commissione alsul decreto aiuti bis: il testo, previsto in Aula già nella giornata del 6 settembre, dovrebbe approdare nel pomeriggio di oggi, 7 settembre. Ma lo stallo prolungato può far prolungare ulteriormente le operazioni. Fra i nodi che restano c'è proprio quello del. L'articolo .

