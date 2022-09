Diretta Inter-Bayern Monaco 0-1: a San Siro è iniziato il secondo tempo, l'inter alla ricerca del gol (Di mercoledì 7 settembre 2022) È tempo di Champions League anche per l'inter di Simone Inzaghi. Stasera alle 21 i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro nella loro sfida di esordio contro il Bayern Monaco. Il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 settembre 2022) Èdi Champions League anche per l'di Simone Inzaghi. Stasera alle 21 i nerazzurri scenderanno in campo a Sannella loro sfida di esordio contro il. Il...

Inter : La partita di oggi della #UYL tra Inter e Bayern Monaco U19 sarà trasmessa in diretta su UEFA TV e Sky Sport Football (canale 203). - Inter : Seguite in diretta sul nostro sito le dichiarazioni di Mister Inzaghi in vista di #MilanInter ?? #ForzaInter - pietromichi : @soralhellas Napoli, Inter, Tiafoe, partita del cuore e magari pure diretta gol, oltre a whatsapp e Twitter, sei ingiocabile - RikIranez : @Alex_Cavasinni Elio Corno ha appena detto a Diretta Stadio che PIF ha preso l’Inter… - internewsit : LIVE - Inter-Bayern Monaco 0-1, squadre in campo per il secondo tempo! - -