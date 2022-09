Dipendenza dalle cattive notizie: l’illusione ossessiva del controllo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Doomscrolling e doomsurfing sono due termini inglesi coniati di recente. Indicano una sorta di patologia, ovvero la Dipendenza dalle cattive notizie che porta alla loro assidua ricerca. Le cause principali sono pandemia e guerra alle quali si sommano quelle che completano il quadro sociopolitico internazionale da esse derivate. Un fenomeno in aumento che potrebbe avere pesanti conseguenze sulla società. Come agisce la Dipendenza dalle cattive notizie sul cervello Le neuroscienze sono un ramo della biologia e comprendono l’insieme degli studi condotti sul sistema nervoso al fine di analizzare e comprenderne gli aspetti morfofunzionali. Il cervello è il computer del nostro corpo e purtroppo, da una cattiva gestione, potrebbero scaturire conseguenze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Doomscrolling e doomsurfing sono due termini inglesi coniati di recente. Indicano una sorta di patologia, ovvero lache porta alla loro assidua ricerca. Le cause principali sono pandemia e guerra alle quali si sommano quelle che completano il quadro sociopolitico internazionale da esse derivate. Un fenomeno in aumento che potrebbe avere pesanti conseguenze sulla società. Come agisce lasul cervello Le neuroscienze sono un ramo della biologia e comprendono l’insieme degli studi condotti sul sistema nervoso al fine di analizzare e comprenderne gli aspetti morfofunzionali. Il cervello è il computer del nostro corpo e purtroppo, da una cattiva gestione, potrebbero scaturire conseguenze ...

Paola06102138 : RT @ItalianoRt: ???????????????? Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per… - SallyChi2 : RT @ItalianoRt: ???????????????? Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per… - adapallai : RT @Lukyluke311: Dipendenza degli Stati Uniti ???? dall'uranio russo ???? e dalle sanzioni – Vladimir Danilov La crisi energetica, esacerbata… - DonaFazzino : RT @Lukyluke311: Dipendenza degli Stati Uniti ???? dall'uranio russo ???? e dalle sanzioni – Vladimir Danilov La crisi energetica, esacerbata… - Publiomarione : RT @ItalianoRt: ???????????????? Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per… -