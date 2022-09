Dichiarazioni dei candidati della Lega dopo l'incendio al 'Santa Corona': una lettrice "Campagna elettorale povera di contenuti" (Di mercoledì 7 settembre 2022) ... sono molto affezionata alla Liguria, in particolare al Ponente in cui ho vissuto, e naturalmente anche al suo giornale che leggo sempre con piacere e con attenzione. Oggi constato che alcuni ... Leggi su sanremonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) ... sono molto affezionata alla Liguria, in particolare al Ponente in cui ho vissuto, e naturalmente anche al suo giornale che leggo sempre con piacere e con attenzione. Oggi constato che alcuni ...

borghi_claudio : @LorenzoWVilla @VincenzoMilani Tutte le mie interrogazioni sono state fatte per mettere in mora il ministro in situ… - Giulio19535863 : RT @AlessandroPipi4: Oggi il Fatto ripercorre l’iter che portò all’approvazione del RdC alla Camera e al Senato, trascrivendo le dichiarazi… - smilypapiking : RT @lorenzodalai: Tornano le dichiarazioni filoputiniste di @GiuseppeConteIT e dei #5stelle. È chiaro a tutti che c'è una schiera di partit… - GjBert : Troppa distanza tra necessità dei cittadini e mediazione politica. Vergognosa le dichiarazioni dei politici in campagna elettorale. - Andresh88juve : Il giorno dopo la #ChampionsLeague #PSGJuve … - devo dire che sono molto rammaricato perché si abbiamo affrontato… -