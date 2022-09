Depistaggio Borsellino: 1,5 mln di risarcimento al povero Orofino (morto) li pagheranno gli italiani non i pm (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dovranno essere i cittadini italiani e non i magistrati che hanno causato il gravissimo danno giudiziario a risarcire di quasi 1,5 milioni euro gli eredi del carrozziere Giuseppe Orofino accusato ingiustamente dal falso pentito Vincenzo Scarantino e poi condannato all’ergastolo per la strage di via D’Amelio dove morì il giudice Paolo Borsellino e i ragazzi della sua scorta, Oggi, a distanza di 30 anni, e dopo la morte di Orofino – che era incensurato e che ha scontato una condanna ingiusta – il ministero dell’Economia e delle Finanze è stato chiamato a risarcire agli eredi del carrozziere e condannato al pagamento di 1.404.925,25 euro, il risarcimento più alto fin qui stabilito. “È assurdo che lo Stato non si rivalga nei confronti dei magistrati che hanno, seppure involontariamente, causato questo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dovranno essere i cittadinie non i magistrati che hanno causato il gravissimo danno giudiziario a risarcire di quasi 1,5 milioni euro gli eredi del carrozziere Giuseppeaccusato ingiustamente dal falso pentito Vincenzo Scarantino e poi condannato all’ergastolo per la strage di via D’Amelio dove morì il giudice Paoloe i ragazzi della sua scorta, Oggi, a distanza di 30 anni, e dopo la morte di– che era incensurato e che ha scontato una condanna ingiusta – il ministero dell’Economia e delle Finanze è stato chiamato a risarcire agli eredi del carrozziere e condannato al pagamento di 1.404.925,25 euro, ilpiù alto fin qui stabilito. “È assurdo che lo Stato non si rivalga nei confronti dei magistrati che hanno, seppure involontariamente, causato questo ...

SecolodItalia1 : Depistaggio Borsellino: 1,5 mln di risarcimento al povero Orofino (morto) li pagheranno gli italiani non i pm… - malgradotutto : Le domande dell'avvocato Repici a Boccassini al processo su depistaggio indagini per la strage di Via d’Amelio ...… - malgradotutto : Depistaggio Via d'Amelio, #Mancino e l'insofferenza nel rispondere alle domande dell’avvocato Repici... ??… - Sperling_Kupfer : RT @veronicacapucci: 30 anni senza verità, il più grande depistaggio della storia italiana. Scoprire la verità è un debito che si deve non… - celticgio : Atlantide - Paolo Borsellino - Depistaggio di Stato (2019) -