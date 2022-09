“Del tutto inappropriato”. L'Ue sbugiarda la sinistra: nessuna paura della destra al governo (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Unione europea non vuole intromettersi nelle elezioni politiche italiane che si terranno il 25 settembre. Un alto funzionario Ue, in vista della riunione dell'Eurogruppo di venerdì a Praga, ha risposto in maniera secca ad una domanda sulle possibili ricadute economiche e politiche in Europa di una vittoria della destra in Italia: «Le elezioni negli Stati membri devono davvero essere rispettate. Sarà del tutto inappropriato che l'Ue inizi a prendere posizione sui risultati delle elezioni. Quindi non è questo ciò che l'Europa fa, l'Europa non discute o specula sui risultati elettorali». Inoltre i Paesi della zona euro si attendono che l'Italia proceda, dopo le prossime elezioni politiche, a ratificare la riforma del trattato del Meccanismo Europeo di Stabilità, a prescindere ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Unione europea non vuole intromettersi nelle elezioni politiche italiane che si terranno il 25 settembre. Un alto funzionario Ue, in vistariunione dell'Eurogruppo di venerdì a Praga, ha risposto in maniera secca ad una domanda sulle possibili ricadute economiche e politiche in Europa di una vittoriain Italia: «Le elezioni negli Stati membri devono davvero essere rispettate. Sarà delche l'Ue inizi a prendere posizione sui risultati delle elezioni. Quindi non è questo ciò che l'Europa fa, l'Europa non discute o specula sui risultati elettorali». Inoltre i Paesizona euro si attendono che l'Italia proceda, dopo le prossime elezioni politiche, a ratificare la riforma del trattato del Meccanismo Europeo di Stabilità, a prescindere ...

