Dead For a Dollar a Venezia79 | l’omaggio al cinema western che rievoca Sentieri Selvaggi recensione

DrApocalypse : i 5 'peggiori' film che fino ad ora ho visto a #Venezia79, per i motivi più disparati. 5) L'Immensità 4) Anhell69… - betrayal : dead for a dollar (hill): mi piange il cuore ma filmaccio che non ci si crede, filtro instagram acceso, attori che… - vmasseo : RT @DarksiderCinema: Il grande #WalterHill ha portato, fuori concorso, a #Venezia79 il suo ultimo film, il western #DeadForADollar. Ve ne p… - memethegoat : RT @gniola: Qui si rispetta Walter Hill. È semmai Dead For A Dollar che non rispetto. Lui, il suo filtro seppia e lo spunto da Budd Boettic… - CiNeMaPpAzZoNe : RT @DarksiderCinema: Il grande #WalterHill ha portato, fuori concorso, a #Venezia79 il suo ultimo film, il western #DeadForADollar. Ve ne p… -

Gli attori hanno sfilato per la prima del film 'a dollar', il western di Walter Hill.Perchéa dollar , è un tributo agli iconici B - Movie firmati da Budd Boetticher , non a caso ricordato alla fine nei titoli di coda. Anche se non mancano gli omaggi al cinema di Sergio ...