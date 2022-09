De Zerbi rifiuta la panchina del Bologna. Il motivo L’amicizia con Sinisa Mihajlovic

(Di mercoledì 7 settembre 2022)non è più l’allenatore del, il club rossoblu ha ufficializzato il ribaltone in. La decisione è arrivata un po’ a sorpresa, l’inizio dei stagione della squadra non è stato positivo ma l’allenatore serbo ha sempre dimostrato qualità dal punto di vista professionale e umano, è ancora in lotta contro la leucemia e non si è mai risparmiato per il. Adesso avrà più tempo per dedicarsi ai problemi fuori dal campo, con l’obiettivo di tornare a guidare una squadra di Serie A. Ilha valutato diversi nomi per sostituire, il primo della lista è sempre stato quello di Roberto De. L’ex Shakhtar ha deciso dire e ilnon riguarda un aspetto tecnico: ...

Il Bologna ha valutato diversi nomi per sostituire Mihajlovic, il primo della lista è sempre stato quello di Roberto De. L'ex Shakhtar ha deciso di rifiutare e il motivo non riguarda un ...

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna, il club rossoblu ha ufficializzato il ribaltone in panchina. La decisione è arrivata un po' a sorpresa, l'inizio dei stagione della squadra non è stato di certo positivo, in tre partite ha conquistato ...