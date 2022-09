De Magistris: "Mélenchon venuto a sostenere Agenda Robin Hood, quella degli ultimi che lottano" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma 7 settembre 2022 "Ho conosciuto Jean - Luc a Napoli quando venne a conoscere la rivoluzione napoletana cancellata dai media nazionali. E' venuto a conoscere i compagni e le compagne delle Opg ed ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma 7 settembre 2022 "Ho conosciuto Jean - Luc a Napoli quando venne a conoscere la rivoluzione napoletana cancellata dai media nazionali. E'a conoscere i compagni e le compagne delle Opg ed ...

direzioneprc : ??Domani alle 17:30 Jean Luc Melenchon sarà a Roma in sostegno di Luigi De Magistris e di Unione Popolare. L'iniziat… - demagistris : Elezioni, Mèlenchon oggi a Roma per sostenere Unione Popolare: assemblea con de Magistris e i leader di Potere al P… - Affaritaliani : De Magistris: “Mélenchon venuto a sostenere Agenda Robin Hood, quella degli ultimi che lottano” - APrattella : RT @demagistris: Elezioni, Mèlenchon oggi a Roma per sostenere Unione Popolare: assemblea con de Magistris e i leader di Potere al Popolo h… - LoryDowney7 : RT @MikLen70: @Italy_Alive @lucaccini_carla Peggio ha fatto il TG3 delle 19, stasera. Il servizio: “e dopo un endorsment che imbarazza Cont… -

De Magistris: "Mélenchon venuto a sostenere Agenda Robin Hood, quella degli ultimi che lottano" Lo ha dichiarato Luigi De Magistris durante il comizio di Piazza dei Consoli a Roma di Unione Popolare insieme a Jean - Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise. Mélenchon e De Magistris come Masaniello e Robespierre Luigi De Magistris ex - sindaco di Napoli e anche ex - magistrato e politico di lungo corso che ... E non gli basta aver sottratto a Giuseppe Conte Jean - Luc Mélenchon, costringendolo ad accontentarsi ...