“De adentro pa afuera” | la tracklist del nuovo album di Camilo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La raccolta è dedicata all’arrivo del suo primogenito Indigo e contiene collaborazioni con Sanz, Cabello, Montaner, Grupo Firme, Towers È uscito oggi in digitale “Depa” (Sony Music Latin/Hecho a Mano), l’attesodel cantautore vincitore di 5 Latin Grammy e nominato 2 volte ai Grammy. Dopo pluripremiati“Por Primera Vez” e “Mis Manos”, il talentuoso cantautore e produttore torna con il suo terzoin studio, il più personale del suo catalogo, che immortala l’emozione dell’arrivo del suo primogenito, Indigo. L’artista ha dichiarato in merito a ““Depa” che «è una sorta di blog in cui ho racchiuso i miei sentimenti più preziosi», celebra uncapitolo della ...