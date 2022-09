Daniele Bossari | l’estenuante battaglia contro il tumore | “Chemio e radioterapia”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il conduttore televisivo milanese ha svelato alcuni retroscena della brutta malattia che l’ha colpito. Il suo messaggio pubblicato sui social network ha ricevuto una vagonata di commenti A partire dal 2020è alla guida di una trasmissione in onda sulle frequenze di DMAX dal titolo “Il boss del paranormal”. È dallo stesso periodo che conduce anche la trasmissione radiofonica “Il boss del Weekend” su Radio Deejay. Al giorno d’oggi è quindi tornato ad essere sulla cresta dell’onda, dopo un momento all’interno della sua carriera in cui ha faticato a trovare il giusto spazio che merita un personaggio come lui.(Websource)A donargli una grande chance per rilanciare il suo percorso professionale è stato anche il Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 ha permesso a...

In un momento in cui sempre più vip, da Fedez a, dichiarano di voler raccontare la malattia vissuta affinché la loro esperienza sia di aiuto agli altri, Alessandro Baricco va nella ...In un momento in cui sempre più vip, da Fedez a, dichiarano di voler raccontare la malattia vissuta affinché la loro esperienza sia di aiuto agli altri, Alessandro Baricco va nella ...Lo scrittore torna a parlare dopo mesi di silenzio. L'ultimo messaggio condiviso sui social risale al febbraio 2022, quando era tornato a casa dopo un trapianto di cellule staminali, unica "cura" per ...Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip 2 e storico volto della televisione, da qualche tempo si era allontanato dai social. E anche per Daniele Bossari questo sarà un… Leggi ...