Dal Giappone a Buccino per la bolletta del gas da un milione, l’emblema de La Fiammante (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – Dopo aver fatto il giro di quotidiani, web, carta stampata, radio e televisioni locali e nazionali, il caso del “caro gas” che ha visto protagonista, suo malgrado, un’industria conserviera volceiana che ha ricevuto una bolletta energetica del valore di circa un milione di euro, è finito ora sulle principali televisioni estere e tra queste, quelle Giapponesi. È il caro vita ma soprattutto l’aumento del prezzo del gas, l’argomento che tiene banco nella politica nazionale ed internazionale e che il Governo italiano dopo il 25 settembre dovrà affrontare. Una vicenda, quella dell’aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica i cui costi si sono triplicati a dismisura, che è stata portata al centro del dibattito politico italiano ed estero, grazie alla protesta sui social ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Dopo aver fatto il giro di quotidiani, web, carta stampata, radio e televisioni locali e nazionali, il caso del “caro gas” che ha visto protagonista, suo malgrado, un’industria conserviera volceiana che ha ricevuto unaenergetica del valore di circa undi euro, è finito ora sulle principali televisioni estere e tra queste, quellesi. È il caro vita ma soprattutto l’aumento del prezzo del gas, l’argomento che tiene banco nella politica nazionale ed internazionale e che il Governo italiano dopo il 25 settembre dovrà affrontare. Una vicenda, quella dell’aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica i cui costi si sono triplicati a dismisura, che è stata portata al centro del dibattito politico italiano ed estero, grazie alla protesta sui social ...

palmerose : RT @uaworldit: La Russia annulla l'accordo con il Giappone sull'ingresso senza visto nelle Curili meridionali. L'accordo è in vigore dal 19… - wireditalia : A 11 anni dal disastro di Fukushima, Tokyo torna a guardare all'atomo per rispondere ai propri bisogni energetici e… - _4ynoixx : @seokamira probabilmente torna a casetta dal giappone - mauriziocori1 : RT @PagliariniSte: Lo sapevi che, sulle rupie (moneta indonesiana) c'è incisa la frase con cui, nell'agosto 1945, i due leader nazionalisti… - Omegax_italia : [#OX] Partito dal Giappone per la Corea Grazie FOR X 1 anniversario e auguri ?? #OMEGA_X #????? #?? #HANGYEOM -