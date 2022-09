Da Putin nuovo attacco all'Europa: 'Se arriva il price cap stop gas e petrolio'. Mosca guarda alla Cina (Di mercoledì 7 settembre 2022) - Il leader del Cremlino ha definito le sanzioni una minaccia per il mondo affermando che è impossibile isolare la Russia. Poi ha chiesto alla Turchia di limitare l'export di grano ucraino verso l'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 settembre 2022) - Il leader del Cremlino ha definito le sanzioni una minaccia per il mondo affermando che è impossibile isolare la Russia. Poi ha chiestoTurchia di limitare l'export di grano ucraino verso l'...

repubblica : Putin, nuovo attacco all'Occidente: dopo il gas, il cibo. 'Proporro' a Erdogan di limitare il flusso di grano verso… - GiovaQuez : Salvini di nuovo contro le sanzioni alla Russia e Berlusconi che spiega come Putin sia stato “costretto ad invadere… - lucianonobili : «Non credo alla Meloni. La ricordo difendere Putin e attaccare il governo qualche anno fa. La ricordo amica di Orba… - calmrainyday : RT @Yojmto: #Italia #italiani chiariamo la situazione in una maniera semplice a prova di stupidi e pigri: Putin è un dittatore, è al potere… - Yari4menTni : Mélenchon è l’archetipo della sinistra. “Condanniamo l’invasione dell’Ucraina”, ma non ci spiega come dovremmo conv… -