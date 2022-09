Da Calenda a Berlusconi, cosa succede se vengono eletti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ormai da un paio di settimane tutti i leader politici del nostro Paese si sono lasciati alle spalle gli oneri relativi alle alleanze tra i partiti e sono passati alla vera e propria campagna elettorale, che a meno di venti giorni dal voto è entrata nella sua fase più calda. Di mezzo però c’è stata la questione assai spinosa della presentazione delle liste dei candidati, in cui ogni coalizione ha dovuto effettuare scelte difficili e spesso giudicate molto controverse (oltre che molto contestate) su chi dovesse presentarsi nei seggi proporzionali piuttosto che in quelli uninominali. Una partita che si è giocata a colpi di trattative sfibranti e di accordi raggiunti solo all’ultimo minuto. I casi forse più eclatanti sono stati quello di Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato in quota Forza Italia, paracadutata in Basilicata (mentre lei è da sempre originaria del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ormai da un paio di settimane tutti i leader politici del nostro Paese si sono lasciati alle spalle gli oneri relativi alle alleanze tra i partiti e sono passati alla vera e propria campagna elettorale, che a meno di venti giorni dal voto è entrata nella sua fase più calda. Di mezzo però c’è stata la questione assai spinosa della presentazione delle liste dei candidati, in cui ogni coalizione ha dovuto effettuare scelte difficili e spesso giudicate molto controverse (oltre che molto contestate) su chi dovesse presentarsi nei seggi proporzionali piuttosto che in quelli uninominali. Una partita che si è giocata a colpi di trattative sfibranti e di accordi raggiunti solo all’ultimo minuto. I casi forse più eclatanti sono stati quello di Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato in quota Forza Italia, paracadutata in Basilicata (mentre lei è da sempre originaria del ...

