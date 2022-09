Da Aifa ok a primo farmaco per Pfic, malattia rara del fegato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato il rimborso, di Bylvay* (odevixibat) per il trattamento di tutti i tipi di colestasi intraepatica familiare progressiva (Pfic). Il medicinale è un potente inibitore del trasporto ileale degli acidi biliari, da assumere per via orale una volta al giorno, che ha un'esposizione sistemica minima e che agisce localmente nell'intestino tenue come trattamento per la Pfic, una patologia rara e devastante che causa una malattia epatica progressiva. Lo annuncia oggi, in una nota, Albireo Pharma, azienda specializzata nelle malattie rare del fegato che sviluppa nuovi modulatori degli acidi biliari per il trattamento di patologie epatiche pediatriche e degli adulti. "E' estremamente importante ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del) ha autorizzato il rimborso, di Bylvay* (odevixibat) per il trattamento di tutti i tipi di colestasi intraepatica familiare progressiva (). Il medicinale è un potente inibitore del trasporto ileale degli acidi biliari, da assumere per via orale una volta al giorno, che ha un'esposizione sistemica minima e che agisce localmente nell'intestino tenue come trattamento per la, una patologiae devastante che causa unaepatica progressiva. Lo annuncia oggi, in una nota, Albireo Pharma, azienda specializzata nelle malattie rare delche sviluppa nuovi modulatori degli acidi biliari per il trattamento di patologie epatiche pediatriche e degli adulti. "E' estremamente importante ...

