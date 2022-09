Cyberpunk 2077 | Tutte le novità annunciate al Night City Wire

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ieri pomeriggio come annunciato in precedenza, si è tenuto un nuovoin Streaming su Twitch, evento naturalmente dedicato interamente a, durante il quale sono stati fatti degli importanti annunci che vi riassumiamo a seguire. Nuova espansione annunciata perLaprincipale riguarda Phantom Liberty, la nuova espansione per, in uscita nel 2023 su PS5, PC, Xbox Series e Google Stadia, la quale vedrà il ritorno di keanu Reeves, impersonare naturalmente Johnny Silverhand. L’evento ha visto anche la presenza di Edgerunners, l’anime di, in uscit asu Netflix il 13 Settembre. Durante lo show Bartosz Sztybor, uno dei creatori ...

Tech_Gaming_it : Cyberpunk 2077 si aggiorna con novità tratte da Edgerunners - infoitscienza : Cyberpunk 2077: l'espansione Phantom Liberty basterà a cambiare l'opinione del pubblico? - GiocareOra : L'espansione di Cyberpunk 2077 rivela il ritorno di Keanu Reeves - SteelRevel : RT @xbox_series: e questa e' la conferma se ancora ce ne fosse bisogno che series s e' una gran console,next gen con 250 euro quasi https:/… - ilPiGreco314 : #Cyberpunk2077: la Patch 1.6 'Edgerunners' arriva oggi con nuovi contenuti e funzionalità -

è tornato a far parlare di sé grazie al nuovo Night City Wire , con grande focus ai nuovi contenuti dedicati all'anime Netflix e Studio Trigger Edgerunner (con quest annessa) e tutte le ...Ora, come riportato anche da The Gamer , sembra proprio che i giocatori diavranno qualcosa in più dalla serie anime in uscita. CD Projekt Red ha infatti confermato che la storia di ...Ieri pomeriggio come annunciato in precedenza, si è tenuto un nuovo Night City Wire in Streaming su Twitch, evento naturalmente dedicato interamente a ...Durante il Night City Wire appena conclusosi, CD Projekt RED non ha parlato soltanto del prossimo update per Cyberpunk 2077. L’annuncio più atteso, infatti, è finalmente arrivato: il titolo avrà una n ...