Cristina D’Avena: scatti bollenti dallo yacht | Impossibile che abbia quasi 60 anni (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’iconica Cristina D’Avena sbanca tutto: fisico statuario per la storica voce dei cartoni, le foto in yacht non mentono. Cristina D’Avena (fonte instagram)Cristina D’Avena domina da quasi 60 anni il panorama musicale italiano. La nota interprete bolognese, infatti, ha esordito nel 1968 a soli 3 anni nella kermesse riservata ai più piccoli “Lo Zecchino d’Oro”. Talentuosa fin dalla più tenera età, la cantante in erba ha presentato il brano “Il valzer del moscerino”, tutt’ora associato intrinsecamente al prestigioso Festival. Volto dolce e innocente di Licia nell’omonimo telefilm per ragazzi, la cantante ha in seguito prestato la voce alle più famose sigle dei cartoni e anime giapponesi. Dopo 86 album ufficiali per ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’iconicasbanca tutto: fisico statuario per la storica voce dei cartoni, le foto innon mentono.(fonte instagram)domina da60il panorama musicale italiano. La nota interprete bolognese, infatti, ha esordito nel 1968 a soli 3nella kermesse riservata ai più piccoli “Lo Zecchino d’Oro”. Talentuosa fin dalla più tenera età, la cantante in erba ha presentato il brano “Il valzer del moscerino”, tutt’ora associato intrinsecamente al prestigioso Festival. Volto dolce e innocente di Licia nell’omonimo telefilm per ragazzi, la cantante ha in seguito prestato la voce alle più famose sigle dei cartoni e anime giapponesi. Dopo 86 album ufficiali per ...

