Crisi energetica, Graziano (Pd): “Aiutiamo subito famiglie e imprese a sostenere costi” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per scongiurare licenziamenti e deserto produttivo, la Regione Campania si appresta a perfezionare due provvedimenti di giunta per venire incontro alla Crisi energetica. Parliamo di 50 milioni di euro per aiutare le piccole aziende contro il caro energia che vorranno produrre in proprio l’energia di cui hanno bisogno e un bando per i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti – 344 in Campania – ai quali sarà destinato un contributo per incentivare le cosiddette comunità energetiche per produrre e condividere energia da fonte rinnovabili. A tal proposito, la prossima settimana terremo un incontro sul tema delle comunità energetica su questa proposta alle imprese”. Così Stefano Graziano, candidato capolista Pd al plurinominale nel collegio Caserta/Benevento. “Allo studio – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per scongiurare licenziamenti e deserto produttivo, la Regione Campania si appresta a perfezionare due provvedimenti di giunta per venire incontro alla. Parliamo di 50 milioni di euro per aiutare le piccole aziende contro il caro energia che vorranno produrre in proprio l’energia di cui hanno bisogno e un bando per i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti – 344 in Campania – ai quali sarà destinato un contributo per incentivare le cosiddette comunità energetiche per produrre e condividere energia da fonte rinnovabili. A tal proposito, la prossima settimana terremo un incontro sul tema delle comunitàsu questa proposta alle”. Così Stefano, candidato capolista Pd al plurinominale nel collegio Caserta/Benevento. “Allo studio – ...

