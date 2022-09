Covid oggi Lombardia | 2 733 casi e 10 morti A Milano città 313 nuovi casi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.733 icontagi da Coronavirus, 7 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10per un totale di 42.318 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.108 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 10,4%. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 540, 29 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva, con due persone in più nelle ultime 24 ore, salgono a 16. In provincia dipositivi sono 715 di cui 313 a. A Bergamo 311, a Brescia 380, a Como 205, a Cremona 107, a Lecco 109, a Lodi 72, a Mantova 124, a Monza e ...