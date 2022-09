Covid oggi Italia | 17 574 contagi e 80 morti | bollettino 7 settembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 17.574 ida coronavirus in, 72022, secondo numeri e datidel– regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80. Complessivamente le vittime da inizio pandemia sono state 176.009 e i casi totali 21.987.295. Da ieri sono stati effettuati 163.107 tamponi in più con un tasso di positività del 10,8%. Sono in tutto 243.426.378 i tamponi effettuati ed il numero delle persone testate è 63.371.581. I ricoverati con sintomi sono 4.299 (-160 rispetto a ieri) e sono 184 (-1) i pazienti nelle terapie intensive con 27 ingressi del giorno. Ecco i dati di, regione per regione: LAZIO – Sono 1.512 i nuovida ...