Covid Italia, giù i ricoveri in 7 giorni (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Covid arretra nelle corsie degli ospedali d’Italia. In una settimana la curva dei ricoveri, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, registra un netto calo pari al 21,5%. Nel dettaglio il calo è pari al 21% nei reparti di area medica e in misura maggiore nelle terapie intensive (-28%) dove ormai le presenze sono molto ridotte. E’ quanto emerge dalla rilevazione del 6 settembre degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Il calo osservato nella settimana 30 agosto-6 settembre – si sottolinea nel report – è il più cospicuo registrato nell’ultimo mese e mezzo e rappresenta un chiaro segnale di indebolimento del virus in questa fase. I ricoveri ‘per Covid’, tuttavia – sottolinea il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilarretra nelle corsie degli ospedali d’. In una settimana la curva dei, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, registra un netto calo pari al 21,5%. Nel dettaglio il calo è pari al 21% nei reparti di area medica e in misura maggiore nelle terapie intensive (-28%) dove ormai le presenze sono molto ridotte. E’ quanto emerge dalla rilevazione del 6 settembre degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Il calo osservato nella settimana 30 agosto-6 settembre – si sottolinea nel report – è il più cospicuo registrato nell’ultimo mese e mezzo e rappresenta un chiaro segnale di indebolimento del virus in questa fase. I‘per’, tuttavia – sottolinea il ...

