Covid | Bassetti | “Ci sono anche i candidati no-vax | ma se la situazione è migliorata è grazie ai vaccini”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Quello che accadrà nel 2023 lo vedremo, ma se siamo arrivati ad oggi dobbiamo direaise in questo periodobistrattati dalla politica. Non da tutta la politica, per fortuna”. Elezioni,: “Il mio reparto è diventatofree dopo due anni e questo èsoprattutto alle vaccinazioni” Così, ai microfoni di iNews24, il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Genova, Matteo, commentando la presenza in lizza, di schieramenti politici caratterizzati da leader notoriamente no-Vax: “Cipartiti contro iche sialle elezioni. Il mio reparto ieri è diventatofree dopo due ...