Così gli Usa con Uk e Canada suonano la sveglia all’Italia Cos’ha detto Shawn Crowley

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “C’è la verità e ci sono le bugie”., Incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, ha citato il presidente Joe Biden per parlare di disinformazione all’evento “Beyond Fake News: The Power of Media Professionals in the Fight Against Disinformation” organizzato dalle ambasciate di, Regno Unito e Stati Uniti, in collaborazione con Luiss Data Lab. “Il Cremlino, per citare solo un esempio, ha un’attiva campagna di disinformazione incentrata sulla guerra in Ucraina. Ha l’obiettivo di minare l’unità europea e transatlantica e di instillare dubbi sul modello democratico”, ha spiegato il diplomatico, che poche ore prima aveva incontrato l’ambasciatore Luigi Mattiolo, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Mario Draghi. E ha citato a esempio il recente caso di Maria ...