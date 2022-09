Corriere dello Sport – Ecco quando la Roma chiuderà per Solbakken (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 10:24:14 Arrivano conferme dal Corriere: Roma – Quattro partite ravvicinate prima della sosta per le nazionali, José Mourinho deve dare una scossa alla sua Roma per dimenticare immediatamente la sconfitta contro l’Udinese e cominciare nel migliore dei modi il cammino europeo. La concentrazione del tecnico è tutta sulle prossime sfide, sebbene continui anche a sperare nell’arrivo del famoso difensore centrale svincolato. E che all’interno di Trigoria continua a creare dibattito. Sabato scorso infatti Mourinho ha chiesto ufficialmente un altro difensore al gm giallorosso mentre domenica Tiago Pinto nel pre partita di Udine ha confermato nuovamente la chiusura del mercato Romanista. Pretattica negli scambi dialettici, ma anche una seria valutazione sui giocatori che sono rimasti ancora senza squadra tra ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 10:24:14 Arrivano conferme dal– Quattro partite ravvicinate prima della sosta per le nazionali, José Mourinho deve dare una scossa alla suaper dimenticare immediatamente la sconfitta contro l’Udinese e cominciare nel migliore dei modi il cammino europeo. La concentrazione del tecnico è tutta sulle prossime sfide, sebbene continui anche a sperare nell’arrivo del famoso difensore centrale svincolato. E che all’interno di Trigoria continua a creare dibattito. Sabato scorso infatti Mourinho ha chiesto ufficialmente un altro difensore al gm giallorosso mentre domenica Tiago Pinto nel pre partita di Udine ha confermato nuovamente la chiusura del mercatonista. Pretattica negli scambi dialettici, ma anche una seria valutazione sui giocatori che sono rimasti ancora senza squadra tra ...

