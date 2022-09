Coppa Libertadores: Palmeiras eliminato, Paranaense in finale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Palmeiras detentore degli ultimi due titoli è stato eliminato nella semifinale della Coppa Libertadores da un altro club brasiliano, molto meno prestigioso, l'Atletico Paranaense, guidato dall'ex ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildetentore degli ultimi due titoli è statonella semidellada un altro club brasiliano, molto meno prestigioso, l'Atletico, guidato dall'ex ...

