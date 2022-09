Coppa Libertadores, Athletico Paranaense prima finalista: superato il Palmeiras (Di mercoledì 7 settembre 2022) E’ l’Athletico Paranaense la prima finalista dell’edizione 2022 della Coppa Libertadores. All’Allianz Parque di San Paolo è finita 2-2 contro il Palmeiras dopo l’1-0 dell’andata. La squadra di Felipe Scolari è riuscita a rimontare una situazione quasi disperata, sotto di due lunghezze dopo le reti di Scarpa e dell’ex Milan Gustavo Gomez. Al 64° accorcia le distanze Pablo, poi allo scoccare del 90° arriva il pareggio di Terans, che consegna la seconda finale della storia al Furaçao. A questo punto diventa probabile il derby brasiliano, dato che nella seconda semifinale il Flamengo parte dal 4-0 dell’andata contro il Velez. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) E’ l’ladell’edizione 2022 della. All’Allianz Parque di San Paolo è finita 2-2 contro ildopo l’1-0 dell’andata. La squadra di Felipe Scolari è riuscita a rimontare una situazione quasi disperata, sotto di due lunghezze dopo le reti di Scarpa e dell’ex Milan Gustavo Gomez. Al 64° accorcia le distanze Pablo, poi allo scoccare del 90° arriva il pareggio di Terans, che consegna la seconda finale della storia al Furaçao. A questo punto diventa probabile il derby brasiliano, dato che nella seconda semifinale il Flamengo parte dal 4-0 dell’andata contro il Velez. SportFace.

