“Cooker Girl” | burnt basque cheesecake

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: La cucina scaldacuore. Storie, ricette e segreti Cooker Girl editore Fabb… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: La cucina scaldacuore. Storie, ricette e segreti Cooker Girl editore Fabb… -

Live Comune di Venezia

Ultimi due appuntamenti: il 30 novembre alla Vez, la giovane influencer Aurora Cavallo "", con un profilo TikTok di cucina molto seguito e autrice di un libro in uscita il 18 ottobre per ...... il mestiere di crescere dialoga con l'autore Francesca Visentin Biblioteca civica VEZ Mercoledì 30 novembre ore 17.30 Aurora Cavallo Unaper amico: cucinare su Tik Tok dialoga con l'... Al via la rassegna "IN_TOUCH": dal 21 settembre alle biblioteche Vez e San Tomà il ciclo di incontri con autori e influencer In the midst of the hustle and bustle and discourses on technology that surround this first post-Covid Teacher’s Day, Ms Anjana Saha, Senior Principal of Mahadevi Birla World School brings students ..."In_touch. Incontri altamente reattivi, in biblioteca" è il nuovo progetto promosso dalla Rete Biblioteche della città veneta. Si ...