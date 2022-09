“Contratti scaduti da oltre 5 anni | mai rinnovati” | lo sciopero dei lavorati aeroportuali

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Lunedì 12 settembre è stato proclamato dai sindacati autonomi unonazionale rivolto agli lavoratoriche fanno riferimento al contratto nazionale assohandler”. Ad annunciarlo è Mauro Cappuccini, Coordinatore Territoriale Flai Ts. “L’agitazione è stata indetta per sensibilizzare e sollecitare l’apertura di un tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto ormai da più di 5– spiega Cappuccini -. Dopo quello del 17 luglio si tratta del secondo. Il contesto storico particolare che stiamo vivendo, rincari generalizzati su tutti i settori con particolare rilevanza di quelli merceologico ed energetico, pone questosotto una luce ben diversa anche per la rilevanza sociale che rappresenta”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

PravatoSilvano : RT @erretti42: incentiverebbe ulteriore emigrazione dal Sud verso il Nord: difficile pensare che sia questo lo scopo di Meloni e Salvini. I… - GiuseppePepe10 : RT @erretti42: incentiverebbe ulteriore emigrazione dal Sud verso il Nord: difficile pensare che sia questo lo scopo di Meloni e Salvini. I… - MauroCapozza : RT @erretti42: incentiverebbe ulteriore emigrazione dal Sud verso il Nord: difficile pensare che sia questo lo scopo di Meloni e Salvini. I… - TovarishM5S : RT @ArioPuggioni: 'LAVORO - CONTRATTI - DAL - ArioPuggioni : 'LAVORO - CONTRATTI - DAL -

San Marino Rtv

Di questi ultimi, 92 sono, 61 non ancora e 118 sono senza termine, rimarca Palazzo Chigi, ...il gas per poi poterlo rivendere alle imprese energivore ad un prezzo calmierato condi ...... il decreto attuativo riguardante la 'Definizione delle procedure per la stipula didi ... Sono altri due i provvedimenti attuativi spettanti alla Presidenza del Consiglio e giàsenza ... Contratti scaduti, le associazioni di categoria non hanno giustificazioni per giocare al ribasso Diciassette decreti attuativi legati al Pnrr già «scaduti» e mai pubblicati. Altri 37 in «attesa» anche se formalmente ...