Conte sente puzza di bluff. La Meloni dice di voler governare ma ha paura di farlo. E intanto pensa soltanto a fare la guerra ai poveri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un conto è presentarsi alle elezioni – forti di anni di opposizione – a suon di slogan gridati in piazza, tutt'altro è vincere alle urne e governare. Lo sa bene Giuseppe Conte che scrutando gli atteggiamenti e le parole della rivale Giorgia Meloni, ai microfoni di Rainews24, ha detto: "Sembra davvero che (la leader di FdI, ndr) inizi a impaurirsi di governare un Paese, anche perché non mi pare che ci sia una classe dirigente adeguata in Fratelli d'Italia". Dopo le elezioni ci sarà una grande accozzaglia "Il Paese sta attraversando un momento molto difficile e io ne so qualcosa", ha proseguito spiegando anche che, secondo lui, "si sta già prefigurando un governo con una grande accozzaglia perché tutti possano partecipare a una fetta di potere, tutti possano avere una poltrona adeguata su cui sedersi, ma mi sembra che i ...

