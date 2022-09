Conte: “Se Meloni toglie il reddito di cittadinanza, vuole la guerra civile” (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – “Meloni togliendo il reddito di cittadinanza vuole la guerra civile? Lei guadagna 500 euro al giorno da più di vent’anni e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà. Così si fa guerra ai poveri”. E’ quanto ha dichiarato l’ex premier Giuseppe Conte (foto), presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato stamane a RaiNews24 a proposito del reddito di cittadinanza. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – “ndo ildila? Lei guadagna 500 euro al giorno da più di vent’anni ere 500 euro al mese alle persone in difficoltà. Così si faai poveri”. E’ quanto ha dichiarato l’ex premier Giuseppe(foto), presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato stamane a RaiNews24 a proposito deldi. L'articolo L'Opinionista.

AndreaOrlandosp : La Meloni lo ha definito 'specchietto per le allodole'. Con la destra del #salariominimo non se ne farà nulla. La m… - fanpage : Il leader del Movimento 5 Stelle si scaglia contro il centrodestra usando parole forti: “Meloni togliendo il… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - CastellinoLuigi : RT @GarauSilvana: @dariofrance I vostri elettori vi stanno sfanc.... per sostenere Giuseppe Conte. State raccogliendo cio' che avete semina… - ferditripodi_ : Giorgia Meloni insiste: “togliere il reddito di cittadinanza “. Giuseppe Conte M5S : “Lei guadagna da oltre 20 an… -