Conte: «Meloni vuole abolire il reddito di cittadinanza? Guadagna 500 euro al giorno, vuole la guerra civile?»

«Giorgia Meloni da anni Guadagna 500 euro al giorno pagati dai cittadini. Oggi vuole togliere 500 euro al mese del reddito di cittadinanza. vuole la guerra civile?». Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un'intervista rilasciata a Rainews24 va all'attacco della presidente di Fratelli d'Italia. E spiega: «Sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe, come reagirebbe la gente togliendo il reddito di cittadinanza». Mentre sull'allarme democratico lanciato dal leader del Pd Letta l'ex Avvocato del Popolo è scettico: «Non userei questi toni, l'Italia è una democrazia è avanzata e solida. Ma c'è da distinguere ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - AndreaOrlandosp : La Meloni lo ha definito 'specchietto per le allodole'. Con la destra del #salariominimo non se ne farà nulla. La m… - La7tv : #dimartedi Giuseppe Conte: 'Sto girando da Nord a Sud per scongiurare che Meloni possa avere successo' - News24_it : Conte: 'Meloni vuole guerra civile con abolizione reddito cittadinanza' - laura_ceruti : RT @cugusi1952: IL voto utile è votare per IL TERZO POLO IL voto inutile è votare per LETTA, MELONI, BERLUSCONI SALVINI E CONTE .FINE -