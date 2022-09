Conte attacca Meloni: “Guadagna 500 euro al giorno e vuole abolire il Rdc. Vuole la guerra civile?” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Conte attacca Meloni: “Guadagna 500 euro al giorno, Vuole la guerra civile?” Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è scagliato contro la presidente di Fdi Giorgia Meloni dopo che quest’ultima ha dichiarato di essere favorevole all’abolizione del Reddito di cittadinanza. Intervistato da Rainews24, l’ex premier ha dichiarato: “Giorgia Meloni da anni Guadagna 500 euro al giorno pagati dai cittadini. Oggi Vuole togliere 500 euro al mese del reddito di cittadinanza. Vuole la guerra ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022): “500alla?” Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppesi è scagliato contro la presidente di Fdi Giorgiadopo che quest’ultima ha dichiarato di essere favorevole all’abolizione del Reddito di cittadinanza. Intervistato da Rainews24, l’ex premier ha dichiarato: “Giorgiada anni500alpagati dai cittadini. Oggitogliere 500al mese del reddito di cittadinanza.la...

eziomauro : L'autogol di Conte: 'Non si dica che Putin non vuole la pace'. Il Pd attacca: 'Malafede' - la Repubblica - repubblica : Conte: 'Non si dica che Putin non vuole la pace'. Il Pd attacca - repubblica : L'autogol di Conte: 'Non si dica che Putin non vuole la pace'. Il Pd attacca: 'Malafede' [di Stefano Baldolini] - RZironda : RT @eziomauro: L'autogol di Conte: 'Non si dica che Putin non vuole la pace'. Il Pd attacca: 'Malafede' - la Repubblica - smilypapiking : RT @drndbl: Come mai Letta attacca (giustamente) Salvini sul suo pacifalsismo e invece tace con Conte? -