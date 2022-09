Congedo straordinario legge 104, controlli e licenziamento: quando si rischia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, ai sensi della legge 104/1992. Per poterne beneficiare, però, non basta dare l’opportuna comunicazione al datore ma avere anche l’autorizzazione dell’Inps, cioè dell’ente che eroga la relativa indennità ricorda laleggepertutti.it. Che succede se manca questo consenso? quando c’è licenziamento? Se il dipendente ha i requisiti richiesti, nessuno gli può vietare di chiedere e ottenere il Congedo. È necessario, però, seguire correttamente la procedura per evitare gravi sanzioni disciplinari che, appunto, possono arrivare anche al licenziamento, come ha ricordato recentemente la Cassazione. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilè un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, ai sensi della104/1992. Per poterne beneficiare, però, non basta dare l’opportuna comunicazione al datore ma avere anche l’autorizzazione dell’Inps, cioè dell’ente che eroga la relativa indennità ricorda lapertutti.it. Che succede se manca questo consenso?c’è? Se il dipendente ha i requisiti richiesti, nessuno gli può vietare di chiedere e ottenere il. È necessario, però, seguire correttamente la procedura per evitare gravi sanzioni disciplinari che, appunto, possono arrivare anche al, come ha ricordato recentemente la Cassazione. ...

novasocialnews : Congedo straordinario legge 104, controlli e licenziamento: quando si rischia - zazoomblog : Congedo straordinario docenti per dottorato di ricerca: come funziona. Il riepilogo della normativa con gli aggiorn… - orizzontescuola : Congedo straordinario docenti per dottorato di ricerca: come funziona. Il riepilogo della normativa con gli aggiorn… - ProDocente : Congedo straordinario docenti per dottorato di ricerca: come funziona. Il riepilogo della normativa con gli aggiorn… - ledicoladelsud : Congedo straordinario legge 104, controlli e licenziamento: quando si rischia -