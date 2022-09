Congedo straordinario docenti per dottorato di ricerca: come funziona. Il riepilogo della normativa con gli aggiornamenti. NOTA (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un'interessante NOTA pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte riepiloga la normativa relativa al Congedo straordinario per dottorato di ricerca, ripercorrendo la normativa. L’istituto del Congedo straordinario per dottorato di ricerca per i dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, così come modificato ed integrato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un'interessantepubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte riepiloga larelativa alperdi, ripercorrendo la. L’istituto delperdiper i dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 2Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio edinelle Università”, cosìmodificato ed integrato dall’art. 52, comma 57,Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3,Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. ...

