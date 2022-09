Conferenza stampa Italiano | «Conference competizione dura | vogliamo andare il più avanti possibile»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’allenatore della Fiorentinaha parlato inalla vigilia dell’RFS Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato inin vista del match casalingo diLeague contro l’RFS. EMOZIONI EUROPEE – «Il ghiaccio è stato rotto con il Twente che era per noi una partita importantissima e contro un avversario temibile. Da questo punto di vista arriviamo preparati, quella partita ci ha lasciato tantissimo. Abbiamo capito che in Europa è difficilissimo e non puoi sottovalutare nessun avversario, soprattutto perché magari li conosci un po’ meno. Domani inizia il nostro girone, un mini campionato con altre tre squadre. Partiamo in casa e dobbiamo cercare di fare punti, continuando a giocare come stiamo facendo. ...