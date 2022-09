Conference League, Italiano: “Il nostro obiettivo è chiaro”, poi la risposta sulle critiche a Jovic (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina-RFS Riga. Di seguito gli estratti più importanti. Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina Terracciano sarà il titolare in campionato mentre Gollini avrà più spazio in Europa?“Abbiamo due portieri di grande affidabilità ma domani giocherà Gollini. Terracciano è avanti perché gioca con noi già da un anno”. Il rigore sbagliato da Jovic contro la Juve può cambiare le gerarchie?“Sapete come la penso sui rigori, abbiamo tre o quattro ottimi giocatori che sanno calciarli ma un solo errore non può influire sul futuro. Non bisogna massacrare chi sbaglia”. Ci sarà qualche cambio tattico? Cosa teme dell’RFS?“Abbiamo cambiato qualcosa già nelle ultime partite. Potremmo dover andare con maggiore pressione fisica in attacco. Abbiamo visto tante partite ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Vincenzoin vista di Fiorentina-RFS Riga. Di seguito gli estratti più importanti. Vincenzo, allenatore Fiorentina Terracciano sarà il titolare in campionato mentre Gollini avrà più spazio in Europa?“Abbiamo due portieri di grande affidabilità ma domani giocherà Gollini. Terracciano è avanti perché gioca con noi già da un anno”. Il rigore sbagliato dacontro la Juve può cambiare le gerarchie?“Sapete come la penso sui rigori, abbiamo tre o quattro ottimi giocatori che sanno calciarli ma un solo errore non può influire sul futuro. Non bisogna massacrare chi sbaglia”. Ci sarà qualche cambio tattico? Cosa teme dell’RFS?“Abbiamo cambiato qualcosa già nelle ultime partite. Potremmo dover andare con maggiore pressione fisica in attacco. Abbiamo visto tante partite ...

oldstyle84 : RT @PatrickASRfan: QUESTA SARÀ LA NUOVA INTRO UFFICIALE DELLA CONFERENCE LEAGUE ?? AMICI ROMANISTI, ABBIAMO LASCIATO LA NOSTRA IMPRONTA ????… - Since1897J : @ASR192711 @latrell1972 @dellopreiteluca @G_Sciarrettasr @EzioGreggio @juventusfc 'siamo gli unici ad aver vinto un… - salida_pod : ???? Una patch che ci sentiamo anche un po' nostra, così il Conference League Quiz non ci abbandonerà mai. - ilRomanistaweb : ?? FOTO - svelata la patch esclusiva della #Roma in #EuropaLeague Il club giallorosso ha mostrato l'immagine del log… - IpnoRo5po : RT @AndrewMari1988: 'UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2022 WINNERS' Ecco la speciale patch che sfoggerà l'#ASRoma sulle proprie maglie in tut… -