(Di mercoledì 7 settembre 2022) *aggiornamento del 07/09/2022: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 ildellerelativo al, per la copertura di 50 posti di assistente amministrativo e di 17 posti di assistente informatico in possesso del diploma di maturità. Lesi svolgeranno nei giorni del 17 e 18 novembre 2022. Tutte le indicazioni relative alla sede di svolgimento dellee alle concrete modalità di svolgimento delle stesse saranno pubblicate il 19 settembre 2022. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 19 luglio 2022, è stato pubblicato il bando del nuovo...

Per ulteriori informazioni,Sociale, v. G. Falcone n. 5, tel. 0923993862. = '... - - > Sette posti al Comune, fissata la prova Fissata la data della prova preselettiva dela 7 ...... la partecipazione alpuò avvenire con domanda redatta in formato cartaceo e inviata o consegnata a mano al recapito: Consiglio di Statogenerale della Giustizia ... Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa, 67 assistenti diplomati: diario prove scritte Tra i diversi concorsi in scadenza tra agosto e settembre, c’è anche quello indetto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Come candidarsi.