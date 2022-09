Concorso Agenzia delle Dogane, 340 posti per candidati laureati (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fino alle ore 18 del 29 settembre 2022 è attiva la procedura telematica per inviare le domande di partecipazione al nuovo Concorso Agenzia delle Dogane. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022 e i posti disponibili sono 980, così suddivisi per area professionale: 340 unità di III area F1 (per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Ben 340 posti sono stati riservati agli aspiranti partecipanti in possesso di una laurea almeno triennale. Nei prossimi paragrafi, dunque, approfondiamo tutti i profili professionali ricercati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come candidarsi e le prove d’esame previste per i 340 posti di area ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fino alle ore 18 del 29 settembre 2022 è attiva la procedura telematica per inviare le domande di partecipazione al nuovo. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022 e idisponibili sono 980, così suddivisi per area professionale: 340 unità di III area F1 (per i); 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Ben 340sono stati riservati agli aspiranti partecipanti in possesso di una laurea almeno triennale. Nei prossimi paragrafi, dunque, approfondiamo tutti i profili professionali ricercati dall’e dei Monopoli, come candidarsi e le prove d’esame previste per i 340di area ...

