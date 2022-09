Con questi prezzi il gasdotto Eastmed ha un senso. L’analisi di Bellodi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Se resteranno questi prezzi allora il gasdotto Eastmed avrà un senso, anche se permangono fronti criticità geopolitiche. Lo dice a Formiche Leonardo Bellodi, adjunct professor alla Luiss Business School, già consulente per la Libyan Investment Authority e direttore dei rapporti istituzionali di Eni, autore di “Gas e potere” con la prefazione di Lucio Caracciolo, secondo cui questa crisi è la scintilla per farci guardare a sud. Limitare le entrate di Putin: può bastare questa impronta al piano di von der Leyen per la crisi del gas? In realtà in questo momento lui ci sta guadagnando molto. Le casse del Tesoro russo sono aumentate e non diminuite, perché il prezzo è, come tutti sappiamo, molto più alto rispetto a un anno fa. È chiaro che anche se sta vendendo meno gas, le entrate sono ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Se resterannoallora ilavrà un, anche se permangono fronti criticità geopolitiche. Lo dice a Formiche Leonardo, adjunct professor alla Luiss Business School, già consulente per la Libyan Investment Authority e direttore dei rapporti istituzionali di Eni, autore di “Gas e potere” con la prefazione di Lucio Caracciolo, secondo cui questa crisi è la scintilla per farci guardare a sud. Limitare le entrate di Putin: può bastare questa impronta al piano di von der Leyen per la crisi del gas? In realtà in questo momento lui ci sta guadagnando molto. Le casse del Tesoro russo sono aumentate e non diminuite, perché il prezzo è, come tutti sappiamo, molto più alto rispetto a un anno fa. È chiaro che anche se sta vendendo meno gas, le entrate sono ...

