Con questi prezzi gli agricoltori rinunceranno a seminare il grano duro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Glipotrebbero rinunciare alla semina del. Non ci sono alternative se il prezzo continuerà a scendere ancora o si manterrà alivelli. «Facendo crollare il prezzo del, tra pochi mesi gliil nostro cereale di punta e, di qui a un anno, l’Italia sarà molto più dipendente dall’estero anche per l’elemento principe della pasta italiana. La corsa al ribasso deve essere fermata, per questo nei giorni scorsi abbiamo chiesto alla Regione Puglia la convocazione urgente del Tavolo cerealicolo che metta insieme tutti i soggetti della filiera». Sono CIAItaliani Puglia e Confagricoltura Puglia a tornare sul gravissimo momento vissuto dal settore cerealicolo pugliese, ...

Fiorentina.it

si potrebbero aggiungere ulteriori economie chiedendo un contributo anche alle imprese e ... sara richiesta una maggiore riduzione dei consumi al retail,abbassamento della temperatura di ...Crescono M5s e Azione/Iv , arranca la Lega e a FI non basta la mossa TikTok di Berlusconi .in sintesi i dati dell'ultimo sondaggio condotto da Emg Different a firma di Fabrizio Masia . ...un ... Commisso sogna lo scudetto. Ma con questi ricavi si tiene stretta l’Europa Roma, 7 set. Adnkronos) – "Direzione Torino, una breve sosta sul cammino per un panino e un caffè. Prima di andare via, ho scambiato due parole con Mario, lavoratore di una multiservizi.(Adnkronos) - "Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ...