Comune di Grosseto | Concorso per 3 Istruttori Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 3 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIldiha indettopubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica di accesso C1. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando dipubblico, con l'indicazione dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura é pubblicato sul sito istituzionale del ...