Comune di Gallarate | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivoContabile, categoria D1. L’assunzione è finalizzata all’inserimento a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIldi(prov. Varese) rende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto didirettivo-contabile (categoria D.1), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno. Titolo di studio: vedasi paragrafo D) del bando di. Requisiti ed Invio della Domanda Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti ...