Competenze digitali: come rendere competitiva la tua Azienda (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sembox, principale agenzia di marketing digitale, lancia in Italia la sua Academy. Corsi di formazione rivolta unicamente alle aziende, per affiancarle nei processi di aggiornamento interno delle Competenze, inserimento nuove risorse, formazione degli stagisti. L'Academy di Marketing Digitale prevede 4 tipologie di corso: SEO Digital Advertising (focus sulla gestione delle campagne di marketing digitale) Web Analytics Digital Marketing A tutte i corsi previsti, è possibile abbinare una fase di Audit, nel quale analizzare la situazione attuale del sito Aziendale, sia dal punto di vista della SEO (visibilità nei risultati di Google) che delle campagne di Marketing Digitale. L'offerta di formazione è quindi unicamente rivolta al mercato B2B, il programma dei corsi viene cucito sulle reali necessità delle aziende. La durata prevista per ciascun corso è ...

