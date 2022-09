Colpo fenomenale da 100 milioni: Ancelotti fa ridere la Juventus (Di mercoledì 7 settembre 2022) Carlo Ancelotti può fare un assist importante alla Juventus: Colpo fenomenale da 100 milioni, i bianconeri possono sorridere Carlo Ancelotti fa sorridere la Juventus. I bianconeri possono approfittare delle strategie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Carlopuò fare un assist importante allada 100, i bianconeri possono sorCarlofa sorla. I bianconeri possono approfittare delle strategie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

299Gangster : Liked on YouTube: LAZIO NAPOLI 1 2 GLI AZZURRI BATTONO UN COLPO. KVARA FENOMENALE. UN PUNTO IN DUE PARTITE PER SAR… - MatteoilBasile : @marioadinolfi Cioè, tutta la merda che c’è in giro in un colpo solo, fenomenale! - ZonaBianconeri : RT @Baloo721: #Zakaria Altro colpo del fenomenale #Arrivabene , preso a gennaio via in estate Dopo la Ferrari distrugge anche la #Juventus… - Baloo721 : #Zakaria Altro colpo del fenomenale #Arrivabene , preso a gennaio via in estate Dopo la Ferrari distrugge anche la… - B78Fedex : @me_deae È fenomenale come risponde sempre a tono a chiunque, non sbaglia un colpo. L'ammiro nell'ottimo lavoro che… -