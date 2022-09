Colpo di scena | accordo vicino | ecco cosa accadrà a Totti e Blasi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sarebbe sempre piùl'di separazione tra Francescoe Ilary. Entrambi sarebbero a Roma adesso dopo le vacanze estive trascorse separatamente. Stando a quanto riportato da Chi, si starebbe andando verso la "pace". In particolare, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il solo fine di entrambi i coniugi sarebbe quello di garantire la serenità dei figli, mettendo il loro bene davanti a tutto il resto.ci sarebbe nell'di separazione che la ex coppia dovrebbe firmare a breve? Stando a quanto riporta la rivista di Signorini, dovrebbe prevedere "una nuova casa intestata ai figli dove andrebbe a vivere la, con un sostanzioso assegno economico". In ogni caso si tratta solo di voci per ora. Niente è stato ...