Clamoroso Chelsea | esonerato Tuchel | il comunicato

Il Chelsea attraverso un comunicato ha esonerato a sorpresa l'allenatore Thomas Tuchel, dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. La nota del club: «A nome di tutti al Chelsea FC, il Club desidera mettere a verbale la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club nel suo tempo qui».