Cingolani “L' Italia sarà indipendente dal gas russo nell' inverno 2024”

ROMA (ITALPRESS) – L'Italia potrà fare a meno del gas russo "all'inizio dell'inverno 2024". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a Radio Capital. "L'Italia si è mossa con grandissimo anticipo, abbiamo diversificato le nostre fonti di gas, abbiamo ridotto sostanzialmente la nostra dipendenza dal gas russo e continueremo a ridurla nei prossimi mesi con i rigassificatori e con tutte le operazioni che stiamo facendo", sottolinea il ministro. "Probabilmente non è piaciuto ai russi, perchè questo ci ha reso molto più indipendenti rispetto ad altri Paesi europei". I loro attacchi "rivelano un atteggiamento totalitario: pensano che gli Stati prendano ordine dagli altri Stati, che ci siano degli Stati che comandano e degli altri che eseguono.

