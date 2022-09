Cinema | grano e conflitti Dalla Sardegna all’Ucraina | talento ed emozioni approdano al Lido di Venezia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Impalpabile come il maestrale ma implacabile come i suoi effetti. Bentu di Salvatore Mereu è uno dei rari gioielli di cui ilitaliano contemporaneo – nelle sue frange più radicalmente indipendenti – può andare fiero. Programmato oggi in concorso alle Giornate degli Autori – sezione autonoma e parallela della 79ma Mostra Internazionale d’Arte di, si ispira al romanzo di Antonio Cossu “Il vento e altri racconti” (Aedes, Cagliari) e costituisce l’ennesima prova riuscita del cineasta sardo, assai fidelizzato alla Mostrana dove quasi ogni sua opera è stata ospitata. Al centro è il racconto di Raffaele, contadino anziano e antico, che attende pazientemente il “bentu” (vocabolo sardo per tradurre “vento”) per separare i chicchi dipaglia dopo averli meticolosamente ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Mostra del cinema di Venezia, Salvatore Mereu porta in concorso il vento della Sardegna ...