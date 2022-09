Cinema e cultura – Pesaro ospita la XXVI International Police Award Arts Festival (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo l’anteprima del 3 settembre, dal 9 al 18 a Pesaro si alza il sipario sull’International Police Award Arts Festival, la manifestazione che celebra l’azione delle Forze dell’Ordine attraverso la rappresentazione che ne danno il Cinema, la televisione, la letteratura, la musica, l’arte e lo sport. Promosso dalla 7ª Delegazione Toscana e dal Comitato locale di Pesaro dell’International Police Association (IPA) con il contributo del Comune di Pesaro, il Festival propone – al Teatro Sperimentale e nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca – dieci giorni di incontri, proiezioni e dibattiti, ospiti internazionali, il Concorso Cinematografico, il concorso canoro e l’Alberto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo l’anteprima del 3 settembre, dal 9 al 18 asi alza il sipario sull’, la manifestazione che celebra l’azione delle Forze dell’Ordine attraverso la rappresentazione che ne danno il, la televisione, la letteratura, la musica, l’arte e lo sport. Promosso dalla 7ª Delegazione Toscana e dal Comitato locale didell’Association (IPA) con il contributo del Comune di, ilpropone – al Teatro Sperimentale e nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca – dieci giorni di incontri, proiezioni e dibattiti, ospiti internazionali, il Concorsotografico, il concorso canoro e l’Alberto ...

